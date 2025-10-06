El paso del huracán “Priscila” por las costas de Jalisco, que se mantiene como categoría 1, no ha provocado afectaciones graves en el estado, informó el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien aseguró que el monitoreo se mantiene de forma permanente.

“Afortunadamente hasta este momento, eh, no tenemos ningún daño grave. Se va a seguir recabando información, sobre todo en la zona cercana a Colima. Colima sí registró afectaciones graves. Afortunadamente, en Jalisco, hasta ahora no tenemos ninguna cuestión qué lamentar, pero hay que seguir muy pendientes del comportamiento que tenga”.

Lemus añadió que en Jalisco, “Priscila” solo ha generado hasta el momento nublados, lluvias y marea alta, sin incidentes que representen riesgo para la población. (Por Edgar Flores Maciel)