Descarta la delegada de Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, que se hayan roto convenios con la banca comercial para cobrar ahí la pensión del 65 y más, esto ante las quejas recurrentes de adultos mayores por no poder cobrar ahí su dinero.

En todo caso, explica qué podría ocurrir:

“Bueno, esto hay una situación recurrente que a veces en algunos bancos se genera, porque cuando no ponen su NIP de forma correcta o fallan en un determinado número de veces, a veces les retiene la tarjeta el cajero. Hemos encontrado situaciones de este tipo, pero no existe una sola razón para que algún banco, algún cajero de la banca comercial no reciba o no entregue el recurso del Banco de Bienestar”.

Por otro lado, invita a adultos mayores que hayan extraviado su tarjeta a reportarla al Banco de Bienestar, al teléfono 800-900-2000, para evitar que se haga mal uso de ella. (Por José Luis Jiménez Castro)