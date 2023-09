Aunque mostraron mejoría en su funcionamiento, las Chivas ligaron cuatro juegos sin poder ganar al empatar sin goles con Pachuca en su partido de la fecha 9, el entrenador Veljko Paunovic dijo que sus jugadores pecan de ser buenas personas y aseguró que no hay división al interior del grupo.

“División no, lo que hay sí, son ganas de recuperar nuestra forma, división ninguna; no existe, déjense ustedes aquí quieren dramatizar y cuando no hay quieren provocar las cosas quieren sembrar cosas que no existen. Éste es un gran grupo hasta pecamos de ser buenos en algunos momentos”.

Tras no sumar de a tres puntos en esta jornada, las Chivas descendieron al séptimo lugar de la clasificación general.

Mañana las Chivas recibirán al Mazatlán en duelo adelantado de la jornada 11.

(Por Manuel Trujillo Soriano)