Pese a que los resultados en la elección del seis de junio no le favorecieron, Dolores Pérez-Lazcarro, quien fuera aspirante de Futuro a Guadalajara, manifiesta que continuará trabajando por la ciudad.

La excandidata no parece interesada en aceptar alguna invitación para incorporarse a las nuevas administraciones.

“Pues mira, eso es, insisto, es como una hipótesis, no puedo como responder hipótesis, pero por lo que yo he visto no es un honor ni agrado que me puedan invitar a estas administraciones”. (Por Gricelda Torres Zambrano)