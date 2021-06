Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador que haya casos de fallecimientos por Covid de personas que ya habían recibido la vacuna.

“Hay en el caso de Sonora un repunte de contagio, pero, vamos a decir, no alarmante y todavía no se refleja en el número de fallecidos, pero no que por la vacuna hayan perdido la vida, o estando vacunados hayan perdido la vida personas, que tenga alguna relación. Eso no. De todas formas hoy vamos a informar, vamos a dar a conocer, es lo mismo que el caso de el regreso a clases, es mínimo los casos que se han presentado”.

Y es que la Secretaría de Salud de Sonora informó el lunes pasado, que seis personas enfermaron de Covid y fallecieron, a pesar de que ya contaban con el esquema completo de vacunación y que ocurrió lo mismo en otros 24 casos, donde ya habían recibido la primera dosis. (Por Arturo García Caudillo)