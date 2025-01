Rechaza el secretario de Salud, David Kershenobich, que haya una alerta sanitaria por un posible brote del metaneumovirus en nuestro país.

“Primero, no hay alerta. Sospecha de casos y en todos ellos se está investigando en la Dirección General de Epidemiología si existe o no la infección, pero insisto en el hecho de que no hay un tratamiento específico para esto y tampoco tenemos una vacuna para lo mismo”.

De hecho, hace un par de semanas explicó que es virus normal en estas fechas desde hace mucho tiempo. Y es que aparentemente hay dos casos en Nuevo León, uno en Puebla y otro en Tamaulipas. (Por Arturo García Caudillo)