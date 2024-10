Tras su ratificación como nuevo canciller, el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que no hay preocupación en el gobierno de México por la opinión de Estados Unidos e inversionistas de ese país sobre la reforma al Poder Judicial.

“Preocupación como tal, la verdad es que no hay, porque en primer lugar está muy claro que las decisiones sobre la conducción de nuestra política interna, las tomamos de conformidad con los canales legales establecidos, y lo que le toca al Poder Ejecutivo lo asume el Poder Ejecutivo y lo que toca al Legislativo lo asume el Legislativo”.

Añadió que es parte del esfuerzo que se está haciendo para ir aclarando y disipando todas las dudas que puedan surgir y por ello él en lo personal está en la mejor disposición de hablar con quien o quienes así lo deseen o lo requieran. (Por Arturo García Caudillo)