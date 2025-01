El gobierno de Zapopan descartó que el municipio contemple operativos para inhibir la venta de vapeadores en la Ex Villa Maicera, así lo adelantó el alcalde, Juan José Frangie, haciendo la acotación de que esto no le compete al ámbito municipal.

“A nosotros no nos toca esto, no sé si le toque a Cofepris, no sé a quién le toque hacer la revisión de esto, no sé si ya quedó autorizado, según yo ya quedó totalmente autorizado, no sé a quién le toque lo que pasa es que es como la ley del cigarro, la ley del cigarro no le corresponde al municipio llegar a multar, llegar a clausurar, no podemos, tiene que ser la Cofepris, y bueno en este caso yo me imagino que va ser la Cofepris la que tendrá que tomar las medias necesarias para poder clausurarles”.

Aunque el alcalde dijo estar en contra de los vapeadores cuestionó si la medida de prohibición será el camino correcto, pues dijo que en México se lanzan leyes y leyes pero no sé tiene infraestructura correcta para vigilarlas. (Por Edgar Flores Maciel)