El consumidor final no pagará por los cien millones de pesos en pérdidas que el sector industrial de Jalisco registró por la violencia que generó la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, asegura el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Antonio Lancaster.

“2,800 personas quedaron resguardadas el día domingo y no tenemos ningún reporte de que pudiera haber alguna afectación en el consumidor final, ninguno. Todas las empresas tenemos reservas, suministros, gracias a Dios y no va a haber ninguna afectación ni ningún aumento a precios y costos al consumidor final”.

Este martes el gobernador desactivó el código rojo, por lo que el cien por ciento de las empresas trabaja con normalidad. Antonio Lancaster indica que hoy, se reporta un ausentismo laboral de apenas tres por ciento. (Por Gricelda Torres Zambrano)