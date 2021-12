Aunque la variante ómicron del Covid-19 está presente en varios países del mundo, las cifras de casos activos, contagios y hospitalizaciones en Jalisco dan margen que de momento, durante las festividades navideñas no se hagan cambios a la estrategia sanitaria, informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tras la reunión este jueves de la Mesa de Salud.

“Por lo pronto en todos los estudios que se han hecho no hay todavía evidencia que nos permitan sostener que la variante esta ya llegó, pero también tenemos que entender que como está pasando en todo el mundo tenemos que estar preparados porque tarde o temprano llegará”.

La próxima sesión será hasta el 14 de enero. Se mantiene el plan del retorno virtual de a clases del 3 al 17 de enero.

Señaló que se tomarán decisiones en próximos días porque no se permitirán peregrinaciones y se revisará el tema de los aforos por las festividades religiosas de los Reyes en Cajititlán y en San Juan de los Lagos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)