Asegura el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, que nada deben temer los vecinos del barrio de San Andrés con la pretendida construcción de una gasera en plena avenida Gigantes.

Asegura que su administración no otorgará las licencias de operación de esta gasera que a todas luces contraviene los planes parciales.

“La clausuramos y no le vamos a dar permiso para que trabaje. No podemos tener una gasera en una colonia poniendo en riesgo a los vecinos y por eso se clausuró el día de ayer -¿Así ya estando prácticamente, ya nada más le falta el tanque, digamos?- Ni modo, no va a poder operar, a menos que le hablen a García Estrada”.

Por su parte el coordinador de Gestión Integral de la ciudad, Miguel Zárate, indicó que los desarrolladores no contaban con permiso para derrumbar la casa donde pretendían levantar la gasera, por lo que además será acreedores a una multa. (Por José Luis Escamilla)