Luego del sismo registrado el pasado 15 de abril con magnitud 4.8 en el municipio de Tuxpan, Jalisco, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, descartó que hasta el momento se hayan registrado afectaciones graves.

El mandatario estatal agregó que se sigue trabajando en la zona y se mantiene fija y vigente una brigada por parte de elementos de Protección Civil y Bomberos, y aunque varias viviendas presentaron agrietamientos, Lemus Navarro insistió en que hasta el momento no se tiene reporte alguno de casas o fincas con daño estructural.

“Todo tranquilo, se tuvieron algunas réplicas sobre todo en los tres días posteriores al sismo de Tuxpan, no hay necesidad de hacer desalojos, no fincas con daños de consideración que pudieran poner en riesgo a la población”.

El gobernador añadió que giró instrucciones para que se mantenga una brigada permanente en caso de alguna emergencia que pudiera resultar en los próximos días. Por cierto que también se descartaron heridos o víctimas mortales. (Por Edgar Flores Maciel)