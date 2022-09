Luego que la fracción de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara denunció anomalías en la adquisición de un carrusel monumental que costará 26 millones de pesos, la titular de la Contraloría de Guadalajara, Cynthia Cantero, señaló que comenzaron a indagar el tema, aunque de momento, sólo han detectado una omisión y no anomalías mayores.

Se acusó que la empresa ganadora del contrato, Architainment SA de CV, no aparece en el padrón de proveedores y tiene apenas siete meses de haber sido creada. La funcionaria señaló que revisarán si hubo una violación a la norma con el tiempo de vida de la empresa, pero explicó que si contaba con alta como proveedora:

“En ese caso yo lo que pude constatar es que evidentemente fue un proveedor que si tuvo digamos la presentación para darse de alta, se le dio de alta, pero no se publicó”.

La Contraloría anunció que de momento no habían recibido una denuncia formal por el tema del carrusel, aunque la fracción de Morena afirma ya presentó una querella. (Por Héctor Escamilla Ramírez)