A pesar de que se registra aumento de precio en fertilizantes, escasez de algunos granos e inundaciones por lluvias, no habrá desabasto de artículos perecederos en lo que resta del año, asegura el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara, Francisco Javier Zaragoza.

“No hay desabasto ni va a haber desabasto si. ahorita lo que traemos en calidad en un poquito regulares, sobre todo en algunas verduras a por la cuestión del agua, el exceso de humedad en las huertas, pero desabasto no hay ni va a haber. De aquí a final de año no va a haber desabasto”.

Agrega que 60 mil familias surten su despensa en el Mercado de Abastos cada día. (Por Claudia Manuela Pérez)