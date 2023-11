En Jalisco no hay repunte del Virus Sincitial Respiratorio que provoca hospitales llenos en otros países, asegura el director de Vigilancia e Inteligencia en la Salud de la Secretaría del ramo, Roberto Carlos Rivera.

“De hecho, pues, bueno, a nivel nacional tampoco se ha hablado o al menos no nos han informado de Dirección General de Epidemiología que se tenga una situación de este tipo. Lo que reportó China que hubo algo de ahí de alarma, ya se postuló China y nos faltaría nada más la Organización Mundial de la Salud o de la OPS. Acá en América, pues sí efectivamente, por ejemplo, Chile tuvo un problema muy importante con Virus Sicilial Repitario de saturación en sus hospitales. Es momento que nosotros no lo hemos estado viendo”.

Asegura que tampoco hay repunte de influenza tipo “A” pues tiene registrados 12 casos la semana pasada. (Por Claudia Manuela Pérez)