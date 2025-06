Luego de la agresión de la que fue víctima un chofer del transporte público el pasado 15 de mayo, el titular de la Secretaría del Transporte, Diego Monraz, descartó que estos ataques sean recurrentes, sin embargo, señaló que en Jalisco se registran entre uno y dos casos de este tipo, pero ello no significa que haya un foco rojo.

“No tampoco el año pasado, hay uno o dos al año de este tipo En dónde afortunadamente la rápida intervención de las autoridades, ustedes lo han visto que también con C5 estamos trabajando para tener información con más agilidad, tener información con más detalle para que este tipo de situaciones en el transporte público no vuelvan a suceder”.

El funcionario destacó que la instalación de cámaras en las unidades ha reducido significativamente no solo las agresiones contra choferes sino también los robos violentos. (Por Edgar Flores Maciel)