Aunque el programa de verificación vehicular es obligatorio en Jalisco, durante 2025 no se aplicarán multas ni sanciones a quienes no cumplan con el proceso o no aprueben las pruebas, confirmó Javier Sierra, director de la Agencia Integral de Control de Emisiones.

El esquema vigente ofrece a los automovilistas dos oportunidades para aprobar el examen sin costo adicional; a partir de la tercera visita, cada intento tendrá un costo de 500 pesos.

“Sin el certificado… no, no hay multas este año por la verificación, tanto por no haber pasado la verificación como por no haber ido; insistir, la promesa del gobernador fue ésa, apelando a que los ciudadanos también respondieran con el compromiso de acudir a verificar”.

Agregó que, entre quienes no aprueban en el primer intento, aproximadamente la mitad lo logra en el segundo, siendo las fallas más comunes las relacionadas con la inspección visual. (Por Edgar Flores Maciel)