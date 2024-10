Aunque no quiso confirmar la versión que circula en redes sociales, sobre un encuentro con el grupo delincuencial de Los Ardillos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sí confirmó que el alcalde Chilpancingo, Alejandro Arcos, quien apareció decapitado el domingo pasado, andaba solo y sin escoltas rumbo a una reunión.

“Lo que sabemos, obviamente no podemos mencionar todo por la propia secrecía de la investigación, pero el alcalde iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica, no iba acompañado, se pierde comunicación en una comunidad, horas más tarde, se realiza el hallazgo del cuerpo sin vida del alcalde”.

Y desmintió que el edil haya tenido protección de la Guardia Nacional o incluso, que la haya solicitado. (Por Arturo García Caudillo)