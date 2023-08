La Secretaría de Salud Jalisco descarta la circulación de la variante Eris del Covid-19 en la entidad que ha disparado los casos de coronavirus en varias partes del mundo.

Su titular, Fernando Petersen, reconoce que han aumentado los casos, pero como conforme se esperaba.

“En este momentos podemos decir que la variante que está circulando en Jalisco sigue siendo la misma, no tenemos nuevas variantes. La realidad es que tenemos un aumento en los casos ¿no?, es un aumento que pensamos va de acuerdo con la expectativa, pero definitivamente no está fuera de control y no podemos llamarle ola”.

Recuerda que se pueden solicitar pruebas Covid gratuitas en la Línea Salud Jalisco 3338233220. (Por Claudia Manuela Pérez)