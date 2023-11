Aunque no se ha detectado la fuente del olor a gas o ajo que se presenta desde este lunes a las 9:00 de la noche, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán, descarta que se trate de la pipa que fue robada hace unos días con sustancia tóxica.

“Hay en redes también una alerta de que puede ser el producto de la pipa que fue hurtada hace unos días. Este producto su tuviera contacto con el medio ambiente hubiera provocado una explosión. Ese producto es bastante inestable, lo cual no puede ser verídico al momento”.

A más de 12 horas de los primeros reportes, el olor persiste incluso en una zona más amplia a la delimitada en el Colli.

Hasta el momento tampoco se ha detectado alguna fábrica con manejo o fuga de sustancias.

Protección Civil reitera que no hay explosividad o deficiencia de oxígeno.

Ya se han lavado once pozos de visita. (Por Gricelda Torres Zambrano)