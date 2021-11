Al menos por el momento el relleno sanitario denominado Pala, ubicado en Ixtlahuacán de los Membrillos, no recibirá la basura de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Este martes el gobernador Enrique Alfaro y el presidente municipal de Ixtlahuacán, Heriberto García, acordaron que el relleno sanitario de Ixtlahuacán solamente recibirán una parte de la basura de El Salto y de Tlajomulco, pero nada más.

“De hecho tenemos las mesas de trabajo para hablar con los particulares y decirles cuáles son las reglas que se deben de seguir que ellos ya las conocen. Nomás lo que marque la ley. Yo lo que decía nomás lo que marca la ley ambiental. Ya no van a ser esas toneladas de basura, van a ser reguladas de acuerdo a la ley y así nos van a ayudar a mitigar el daño ambiental”.

De acuerdo con el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos el relleno sanitario Pala no cumple con la regulación ambiental y además le debe dinero al municipio.

Actualmente ya recibe la basura de Chapala y Jocotepec. (Por José Luis Escamilla)