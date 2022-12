A pesar de los hechos violentos de hace unos días en Zacatecas que incluyeron el bloqueo de carreteras y el incendio de vehículos el servicio de transporte de mercancías no se ha suspendido.

El delegado en Jalisco de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Julio Alberto Mora Ulloa, indicó que solamente evitaron circular por las zonas de conflicto mientras hubo riesgo, pero no es algo generalizado.

“Que es un tema aislado porque realmente en Zacatecas no tenemos problemas de robo al auto transporte de carga. Ahí sí lo consideramos como un evento inusual de pleitos entre quienes están peleando la plaza muy lamentables”.

A decir del delegado de la CANACAR en Jalisco el transporte de carga puede circular por territorio zacatecano que no está entre los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a robo de transporte de carga se refiere. (Por José Luis Escamilla)