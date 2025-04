A casi mes y medio de que la Secretaría de Seguridad del Estado intervino las comisarías de Teocaltiche y Villa Hidalgo, no hay condiciones todavía para que los elementos municipales retomen a su cargo la seguridad de ambas localidades, así lo reconoció el secretario de seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández.

“Creo que poco a poco y haciendo funciones más como viales o de proximidad pudiera ser de manera coordinada, pero nosotros consideramos que en este momento lo mejor es que sigamos trabajando con Guardia Nacional, Ejército y la Policía Estatal para poder garantizar la seguridad en el lugar. No hemos tenido reportes de robos, es evidente que hemos tenido homicidios ahí en Teocaltiche, sobre todo, pero bueno, se está investigando con Fiscalía porque prácticamente la mayoría pudieran estar vinculados con el crimen o la delincuencia”.

En el caso de las policías de Teuchitlán y Tala, el funcionario aclaró que no es propiamente una intervención y se plantea únicamente una revisión administrativa, dónde se investiguen exámenes de control y confianza y armamento.

La intervención, dijo, se daría una vez que se detecten irregularidades. (Por Edgar Flores Maciel)