La Secretaría de Salud Jalisco descartó un posible repunte de casos de sarampión con el regreso a clases este lunes, tras la aplicación de más de tres millones de vacunas en la entidad, informó el titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Sin embargo, el funcionario señaló que se reforzará la revisión de cartillas de vacunación en estudiantes de nivel básico para evitar un rebrote.

“Estamos entrando el lunes de nueva cuenta a actividades escolares y nosotros como Secretaría de Salud volvemos a retomar revisión puntual de cartillas de salud en los niños, en las niñas, en los jóvenes adolescentes de todo el sistema básico para que no nos quede ninguna persona susceptible que nos pueda representar un riesgo, un rebrote”.

Indicó que el uso de cubrebocas para alumnos y personal educativo se mantiene como opcional.