Aunque se presume que uno de los ocho policías desaparecidos de Teocaltiche operaba desde la comisaría el centro de videovigilancia clandestino localizado hace unos días, el Escudo Urbano C5 no tiene cámaras en el municipio, reitera su director general, Juan Carlos Contreras

“Sin embargo estas cámaras eran del municipio, no eran las del C5. El municipio tenía un C2, unas cámaras que eran controladas por ellos, de ellos mismos, más no eran cámaras del C5. En Teocaltiche incluso el Escudo Urbano no contamos con cámaras en este momento”.

Cabe destacar que este tipo de centros de control y comando clandestino, le permite a la delincuencia organizada tener vigilada la ciudad con cámaras urbanas, sobre todo, para alertar de la incursión de fuerzas estatales o federales. (Por Gricelda Torres Zambrano)