Las clases no se suspenden en Jalisco continúan normal, a pesar del sismo de 6.9 que se registró esta madrugada informó el secretario de Educación , Juan Carlos Flores Miramontes.

Pidió a cada brigada de protección civil de las escuelas hacer una revisión temprano de los planteles.

“Cada escuela sabe el protocolo que se tiene que seguir si no hay anomalía seguimos con las clases ordinarias. En caso de presentarse una situación no esperada se sigue con los protocolos que todos conocemos”.

Agrega el secretario que no habrá problemas con la asistencia si algún padre de familia decide no mandar a su hijo a la escuela este jueves. (Por Claudia Manuela Pérez)