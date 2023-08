Aunque es una recomendación de la UNAM, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah, considera que aún no es necesario tomar medidas adicionales ante el Covid-19, como el uso del cubrebocas en lugares cerrados.

“Me llamó muchísimo la atención la declaratoria de la UNAM, porque me parece que este momento el panorama epidemiológico que estamos viviendo con la enfermedad de Covid-19, no es para llevar una acción de estas características”.

Es muy probable que el próximo lunes siete de agosto la UNAM regrese a clases con cubrebocas, sin embargo, universidades privadas en Guadalajara, por ejemplo, que ya comenzaron el ciclo escolar, lo descartan.

La UdeG tampoco anuncia la aplicación de medidas especiales para la próxima semana. (Por Gricelda Torres Zambrano)