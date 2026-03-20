El Tribunal Electoral del Estado determinó que el gobernador Pablo Lemus no incurrió en violencia política en razón de género contra la diputada Tonantzin Cárdenas.

La legisladora había presentado un recurso al considerar que declaraciones del mandatario fueron denostativas y la responsabilizaban de daños durante protestas por el alza al transporte.

Sin embargo, el pleno del tribunal concluyó que no se configuró dicha falta y desechó el procedimiento sancionador.