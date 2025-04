El entrenador de América André Jardine dijo que enfoca todas sus baterías en el juego ante Cruz Azul de este martes en la Ida de Cuartos de Final de la Concachampions y prefirió no hablar sobre la posibilidad de disputar un repechaje para ir al Mundial de Clubes.

“Me reservo en este momento de no entrar mucho en este tema, es un tema que tampoco no hay nada oficial, no sabemos exactamente las cosas y hoy exactamente en este momento el foco está en el partido con Cruz Azul y hay que tratar de no desviar nada el foco de lo que realmente nos importa que es mañana”.

Mediante un comunicado, la directiva de las Aguilas, negó haber recibir alguna notificación de la FIFA sobre la versión de un repechaje contra LAFC por el pase al Mundial de Clubes. (Por Manuel Trujillo Soriano)