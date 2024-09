El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, señala que desconoce el proyecto que anunció Amaury Vergara de construir la “Nación Chiva” en El Bajío, donde se encuentra el estadio Akron, pero que es una zona protegida de recuperación ambiental.

“No he visto el proyecto, no he visto el proyecto. Sabía que es un centro de alto rendimiento, donde la mayoría son canchas de futbol. Lo que yo he visto, lo que me toco, tuve oportunidad, es un centro de alto rendimiento, la verdad, muy noble”.

El dueño del equipo de futbol de las Chivas anunció que presentará el proyecto completo el próximo año.

Trasciende que contempla un centro de alto rendimiento, un centro comercial y un hotel.

En julio pasado el Gobierno del Estado inició una consulta pública que concluyó esta semana para declarar a El Bajío como un área de protección hidrológica. (Por Claudia Manuela Pérez)