El Ayuntamiento de Zapopan desconocía que el funcionario municipal asesinado ayer en Huentitán había recibido amenazas de muerte desde noviembre pasado.

El presidente municipal de Zapopan Juan José Frangie señala que ya tuvo comunicación con personal de la fiscalía de Jalisco.

“El decía que recibía amenazas. Es un puesto que realmente, normalmente, no es fácil. Hay gente que de alguna manera quiere tomar ventaja o alguna cosa. Desconozco cual haya sido. La verdad no quisiera yo ser, adelantarme a los hechos. Esto corresponde a la fiscalía, pero sí el ya tenía una denuncia ante la fiscalía creo desde noviembre”.

El presidente municipal de Zapopan se refirió de la víctima como una persona trabajadora.

Extraoficialmente se informa que las amenazas contra el funcionario asesinado, hijo del ex fiscal Leobardo Larios, se debían a un pleito por unos terrenos intestados. (Por José Luis Escamilla)