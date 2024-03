A partir de hoy entra en vigor el descuento del cien por ciento en el pago de recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución en el SIAPA que aprobó el Congreso del Estado, siempre y cuando se realice en una sola exhibición y de 75 por ciento en parcialidades.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Claudia Salas, indica que sólo aplica para casa-habitación no negocios.

“Sin importar los años de adeudo muy importante, pero sí es, también dejarlo bien claro es para casa-habitación. Me preguntaban oye negocios deudores no. Negocios no están en este decreto, son cien por ciento casas-habitación. Es decir es un beneficio para los ciudadanos que por algún motivo por la pandemia, por un tema económico no pudieron estar al día”.

Ratifica que este descuento estará vigente hasta el 15 de diciembre de este año y se estima beneficiará a 50 mil cuenta-habientes del SIAPA. (Por Claudia Manuela Pérez)