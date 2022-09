El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco desechó el proceso sancionador contra el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, por presuntos actos de violencia política con razón de género denunciados por la regidora de Morena, Candelaria Ochoa.

Los magistrados argumentaron que pese a la denuncia, no se acreditó una denostación en contra de Candelaria Ochoa, pues en sus declaraciones y críticas el alcalde mencionaba a un grupo de personas, no a la funcionaria en particular y sus comentarios fueron en un tema general amparado por la libertad de expresión.

El Tribunal revoca las medidas cautelares presentadas al presidente municipal.

La regidora aún puede impugnar el resolutivo ante instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)