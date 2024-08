La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación presentada por la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tlaquepaque, Citlalli Amaya, donde acusaba que un video publicado por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez en sus redes sociales, le agravió durante la campaña electoral. Concluyen que los dichos de Sandoval no agraviaron a la candidata. En la voz la secretaria relatora del tribunal.

“Es suficiente para concluir que no se actualiza la infracción de inducción ni abstención del voto, ya que las expresiones son genéricas y amplias al grado de que resulta imposible advertir la referencia a la elección de esa municipalidad a alguna candidatura o fuerza política contendiente”.

Declaraciones de tinte político del cardenal obligaron en 2021 a la repetición de los comicios en San Pedro Tlaquepaque. Sin embargo, en esta ocasión, el tribunal señaló que las declaraciones fueron genéricas y por tanto, no se detectó un impacto en la intención del voto. (Por Héctor Escamilla Ramírez)