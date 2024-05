Tras los apagones ocurridos de martes a jueves en todo el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desmintió que esta situación se haya repetido el fin de semana.

“Tuvimos problema la semana pasada martes, miércoles y jueves. Estamos organizados para que no se afecte todo el sistema. Afortunadamente la Comisión Federal de Electricidad controla todo el Sistema de Distribución, eso no se privatizó. La verdad que viernes, sábado, ayer no hubo. No tuvimos que hacer ningún corte. Hubo aquí en la ciudad porque hubieron vientos, creo que el sábado, y se cayeron unos transformadores y se debió a eso, no a falta de energía”.

Sin embargo, sí aprovechó para quejarse por la anulación de la Ley Eléctrica, la cual fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Por Arturo García Caudillo)