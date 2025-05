Ante los rumores sobre escasez de combustibles, particularmente en Veracruz y Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no hay ningún problema y el abasto está garantizado en todo el país.

“No sé si haya un problema particular de distribución en esa zona, pero, para todo el país no hay ningún problema en la producción, en la importación de combustibles, ninguno. No hay escasez, no hay problema. Hay que ver en particular en esta zona que mencionas”.

En cuanto a la fuga de combustible en Paraíso, Tabasco, Sheinbaum explica que el problema ya fue atendido y tiene que ver con un ducto de 50 años de antigüedad.

“Es un ducto de una plataforma hacia Dos Bocas, es un ducto que tiene muchos años, es de los años setentas y se está ya reparando, tuvo algunas fugas. En el momento en que se detectó la fuga se puso un escudo, una abrazadera para disminuirla, hubo otra fuga, se puso otra abrazadera y están en el proceso de limpieza. Calculan que fueron alrededor de 300 barriles”. (Por Arturo García Caudillo)