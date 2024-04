El Congreso del estado debe recibir el documento que despenaliza el aborto en Jalisco que aprobó un tribunal colegiado la semana pasada, turnarlo a comisiones, analizar cuáles artículos deben derogarse y aprobarlo en el pleno, pero para esto pueden pasar semanas, meses o años, reconoce el diputado, presidente de la Comisión de Educación, Enrique Velázquez.

Explica que a pesar de ello la resolución es ipso facto y entró en vigor desde la semana pasada.

“Independiente que el Congreso cambié los artículos o no, ya no va a haber ninguna mujer en la cárcel por practicarse un aborto. Sí es de inmediato, o sea después de esta resolución ningún juez puede aplicar esos artículos a ninguna persona. Entonces lo del Congreso está bien, pero lo más importante es que la ley ya cambió”.

Asegura que actualmente en Jalisco no hay personas encarceladas por practicarse un aborto. (Por Claudia Manuela Pérez)