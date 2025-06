Con una plantilla de 28 jugadores el Guadalajara viajó este martes a Barra de Navidad donde durante diez días realizará su pretemporada de playa. No aparecen en la lista de convocados: Fernando Beltrán y Luis Rey, quienes “están arreglando su situación contractual”, informó el propio club Rojiblanco. Unas horas después el club León le dio la bienvenida al Nene Beltrán.

“Nene, Nene que vas a hacer… cuando seas grande?, estrella de Rock and Roll?, presidente de la nación… o jugador de León…?

Llama la atención la presencia de Javier “Chicharito” Hernández, quien se ausentó del inicio de la pretemporada de Chivas por someterse a una vasectomía. También fueron contemplados, el portero Óscar Whalley, el veterano Isaac ‘Conejito’ Brizuela y Víctor ‘Pocho’ Guzmán; este último supuestamente ya no continuará con las Chivas el próximo torneo. (Por Manuel Trujillo Soriano)