Los Pumas anunciaron el cese del entrenador argentino, Andrés Lillini, después de que el equipo universitario solo consiguió 2 triunfos en el Torneo de Apertura y termino hasta el lugar 16 de clasificación general en uno de sus peores torneos de los últimos años y el propio timonel se despidió de la afición.

“Hemos dado todos los que participamos en este proceso lo máximo, no pudimos llegar hasta donde nosotros y ustedes querían, y seguramente lo harán porque el equipo lo va a lograr. Pumas siempre será parte de mi vida profesional así que gracias, no tengo mas que palabras de agradecimiento y hasta aquí hemos llegado y me llevo un gran sentimiento, gracias”.

Mientras el plantel universitario se encuentra de vacaciones, la directiva ya busca a quien se hará cargo del equipo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)