Los Pumas que necesitaban ganar para calificar a la segunda ronda, quedaron eliminados de la Leagues Cup al caer por 3-1 ante el Inter Miami que no contó con Lionel Messi por estar lesionado. Rodrigo De Paul, Luis Suárez de penal y Tadeo Allende marcaron los goles para el triunfo de las Garzas que clasifican a los cuartos de final. Mientras que Jorge Ruvalcaba descontó por el equipo de la UNAM.

Con una escandalosa goliza de 5-1 el Orlando City acabó con el sueño de Necaxa en la Leagues Cup. El equipo de la Florida se impuso con triplete de Luis Muriel y doblete de Martín Ojeda. Alexis Peña descontó por los Rayos.

Y pese a jugar con varios titulares, el Atlas se despidió de la Leagues Cup con goleada, al ser derrotado 4-1 por el Atlanta United. Ambos equipos llegaron ya eliminados a este encuentro. (Por Manuel Trujillo Soriano)