Después de 33 años este domingo se impuso nueva marca en el Medio Maratón de Zapopan con el primer lugar del keniano, Gititu Robert Gaitho con tiempo de 1 hora 3 minutos 36 segundos, lo que representa récord para la prueba.

El segundo lugar fue para el también africano, Samuel Ndungu, quien punteo la carrera en gran parte del recorrido, pero fue rebasado en los últimos metros; el mejor mexicano fue Víctor Emmanuel Zambrano, quien cruzó la meta en tercer lugar. El cuarto sitio se lo llevó Eloy Sánchez del estado de México y lamentó no haber dado la marca para ir al Mundial.

“Venia muy atrás los primeros 5, 10 kilómetros y me recuperé un poco pero solo me alcanzo para terminar en cuarto sitio y aunque no se pudo lograr el boleto para el Mundial de China estoy contento con mi desempeño aquí porque la ruta es muy complicada con esta subida al final”.

En femenil, el triunfo se lo llevó la africana, Gesabwa Risper Biyaki, con tiempo de 1:15:08, quien consiguió su primera victoria ya como naturalizada mexicana y comentó.

“Muy bien yo ahorita muy feliz por ganar esta carrera, es la primera vez que yo gano el Medio maratón de Zapopan ya como mexicana. La ruta está muy difícil, está muy, muy complicada por las subidas y las bajadas, no es fácil pero es una buena preparación para el maratón porque es duro el recorrido pero bueno para prepararse”.

El Medio Maratón zapopano repartió 828 mil pesos en premios entre los ganadores de las diferentes categorías y aunque fue selectivo para el mundial que se realizará en noviembre en China, ningún atleta nacional dio los tiempos exigidos por le Federación Mexicana que eran de 1:04 para varones y de 1:14 para las damas. Participaron 5 mil corredores.

(Por Manuel Trujillo Soriano).