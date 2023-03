El regidor de MC en Guadalajara, Luis Cisneros, advierte que la intención no es cambiarle de manera arbitraria el nombre a la ciudad porque primero tendría que hacerse una consulta para llevar la iniciativa al pleno del Ayuntamiento en agosto próximo, en el marco del aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde.

“Nosotros estamos ampliando un abanico de cinco meses para consultarlo con las universidades, con los historiadores, los colegios de profesionistas, los historiadores, los académicos, en fin, hacer una consulta abierta para ver por qué sí y por qué no y de qué otras maneras podemos honrar y proyectar el legado de cara a los 500 años de la ciudad”.

Luis Cisneros dice estar consciente de que en estos momentos no hay consenso para que la ciudad tenga el nombre de Guadalajara de Alcalde como propone, para reconocer el legado de Fray Antonio Alcalde.

Antes de él, la sugerencia vino del cronista Juan López Jiménez y de Enrique Ibarra Pedroza. (Por Gricelda Torres Zambrano)