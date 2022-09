En un evento que fue un reporte de incidencias, más que presentación de cifras, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, presentó su primer informe de gobierno, evento que se desarrolló en el Parque Agua Azul.

Lemus destacó la atención otorgada a los comerciantes del Mercado San Juan de Dios tras el incendio en marzo, la inversión en obra pública, los proyectos de desarrollo comunitario, como la colmena de Rancho Nuevo y la inversión en materia de seguridad. También destacó el hermanamiento con el municipio de Zapopan y la prestación de servicios públicos coordinados. Lemus hizo un guiño a sus aspiraciones políticas.

“Estoy concentrado en mi trabajo como alcalde de Guadalajara, no tengo porqué traer distracciones. Pero lo he dicho públicamente que me encantaría hacer muchas más cosas”.

Lemus también mencionó el proyecto para que la recolección de la basura sea un servicio metropolitano y ya no se concesione. (Por Héctor Escamilla Ramírez)