De visita en Jalisco, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que el presupuesto federal para la entidad en 2026 será de 153 mil millones de pesos, destinado a proyectos de saneamiento de ríos, tecnificación agrícola, vivienda, conectividad y obras hídricas.

“Vamos a continuar con la política de vivienda, son un millón 800 mil viviendas, son casi 50 mil viviendas nuevas para el estado de Jalisco. Están los saneamientos de 7 grandes ríos, entre ellos el Lerma que nos va a ayudar bastante, vamos a tecnificar 250 mil hectáreas”.

Ramírez Cuéllar estuvo acompañado por los coordinadores parlamentarios de Morena, Hagamos, Futuro y PT en el Congreso de Jalisco, durante su visita al estado. (Por Marck Hernández)