La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los avances en infraestructura impulsados por el Gobierno federal durante su informe por el segundo aniversario de su triunfo electoral, con énfasis en proyectos carreteros, ferroviarios y educativos coordinados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Entre las obras concluidas mencionó carreteras y autopistas en Sonora, Chihuahua, Quintana Roo, Hidalgo, Durango, Sinaloa y Michoacán, además de diversos corredores estratégicos que continúan en construcción.

También resaltó la intervención de más de mil kilómetros de caminos en la región Mixteca y la construcción de caminos artesanales en comunidades indígenas.

En materia ferroviaria, subrayó la recuperación de los trenes de pasajeros, con proyectos como el Tren Interurbano México-Toluca y la ruta Lechería-AIFA.

Asimismo, anunció nuevas obras educativas para ampliar la cobertura de educación media superior y superior en el país.