Varias toneladas de precursores químicos, básicos para la elaboración de droga sintética, fueron destruidos en una empresa especializada.

La delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República informa que a cuatro toneladas de sustancias químicas se les dio disposición final en una empresa bajo el seguimiento de elementos federales.

Lo destruido forma parte de 18 carpetas de investigación y entre ello están varios litros de fenil, metanfetamina, metilamina, sosa cáustica y fentanilo.

Estas sustancias fueron decomisadas en diferentes operativos; de no haber sido así se hubieran utilizado para la preparación de diferentes drogas sintéticas.

El comunicado no especifica si hubo personas detenidas o no. (Por José Luis Escamilla)