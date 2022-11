El proceso de entrega recepción en la Comisión Estatal de Derechos Humanos reveló severas anomalías en la operación del organismo, irregularidades que van desde defraudación fiscal hasta abuso de autoridad, por basificaciones irregulares, desvíos de recursos entre otras.

En el tema de defraudación fiscal, por el cual se presentó ya una denuncia ante la Fiscalía General de la República, desde 2018 hasta 2021, no se emitieron los comprobantes fiscales del personal y no se retuvo el Impuesto sobre la Renta. Este dinero, señalan, cerca de 14 millones de pesos anuales, era usada para pagar una nómina oculta de cerca de 80 trabajadores. El director de la unidad de Asuntos Jurídicos, Francico Ulloa explica:

“Ese dinero que no se pagó al fisco hicieron una transferencia de partidas a una partida que se llama asimilados a salarios y se supone y eso el ministerio público nos lo tendrá que decir, que contrataron a sus cuates”.

La CEDHJ informó que ya se encuentran en diálogos con el SAT para tratar de resolver el tema de los adeudos porque no se pagó el del ISR. (Por Héctor Escamilla Ramírez)