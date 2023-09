A pesar de que hay una persona detenida por el caso de las cuatro mujeres desaparecidas en Encarnación de Díaz a finales de julio, hasta el momento este sujeto que se encuentra vinculado a proceso, no ha declarado en torno a este evento.

El implicado habría sido pareja sentimental de una de las cuatro mujeres que se encuentran desaparecidas, de las cuales tres son hermanas. Habla el fiscal Luis Joaquín Méndez:

“No podemos por ley obligar a que una persona que está con el carácter de imputado declare, no ha dado mayor información, está vinculado con prisión, tenemos datos o el ministerio público me informa qué hay datos suficientes para tenerlo vinculado con la desaparición de las cuatro mujeres y vamos a continuar con la carpeta”.

El detenido está identificado como Gustabo “F”, implicado en la desaparición de las hermanas Rosa, Adriana y Marisela de apellidos Saucedo Zermeño y la pareja de una de ellas, Beatriz Hernández Martínez. (Por Héctor Escamilla Ramírez)