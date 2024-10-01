Un operativo conjunto de fuerzas de seguridad estatales y federales culminó hoy con la detención de 38 hombres que se encontraban realizando un entrenamiento táctico en Michoacán.

Durante la intervención, se incautó una pistola calibre .9 milímetros, 19 réplicas de armas de fuego, cuchillos y navajas, además se aseguró equipo táctico y de radiocomunicación, así como un camión de pasajeros.

Los 38 hombres hombres detenidos, entre los que figura uno de nacionalidad estadounidense, fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación legal.

Hasta el momento, no se ha proporcionado más información sobre la organización o fines del grupo.