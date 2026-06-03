La Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión contra Antonio “N”, excoordinador general de los centros penitenciarios federales durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario es señalado por su probable participación en un esquema de desvío de recursos públicos superior a los cinco mil millones de pesos, relacionado con contratos para la construcción de ocho penales federales entre 2013 y 2018.

El sujeto habría formado parte de una presunta red encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que habría utilizado contratos y empresas vinculadas para desviar recursos.