La Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión contra Antonio “N”, excoordinador general de los centros penitenciarios federales durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario es señalado por su probable participación en un esquema de desvío de recursos públicos superior a los cinco mil millones de pesos, relacionado con contratos para la construcción de ocho penales federales entre 2013 y 2018.
El sujeto habría formado parte de una presunta red encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que habría utilizado contratos y empresas vinculadas para desviar recursos.
Detienen a Antonio “N”, excoordinador de prisiones federales en México
La Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión contra Antonio “N”, excoordinador general de los centros penitenciarios federales durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.